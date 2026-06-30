ବିବାଦରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି, ରୋଷେଇୟାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ଓ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେବେ ବାପ-ପୁଅ
ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳାଳି ଶଶାଙ୍କ ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR, ରୋଷେୟାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଓ ଗାଳିଗୁଲଜ ଅଭିଯୋଗ
Shashank Singh FIR: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଖେଳାଳି ଶଶାଙ୍କ ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶଶାଙ୍କ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ବିପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ମାଡ଼ପିଟ୍ ସମେତ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗରେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସମେତ ୩ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ।
କ’ଣ ରହିଛି ପୂରା ମାମଲା?
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳରେ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଶଶାଙ୍କ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ପିତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି FIR ଦେଖାଯାଇଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା କ୍ରିକେଟର ଶଶାଙ୍କ ସିଂ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଘରେ ରାନ୍ଧୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ବିପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କ୍ରିକେଟର ଓ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନହେବାରୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ରୋଷେଇୟା ବିପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଶଶାଙ୍କ ସିଂଙ୍କ ପିତା ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ଶୈଳେଶ ସିଂ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ । ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ପୀଡ଼ିତ ବିପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ନିଜର କାନ୍ଦୁଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଇଥିଲା, ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଶୈଳେଶ ସିଂ, କ୍ରିକେଟର ଶଶାଙ୍କ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।