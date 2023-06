ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ନିଆଁ ଲିଭାଉଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି । ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରରେ ଅଚାନ୍ ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ଦେକିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡି ନଥିବା ବେଳେ ସବୁଆଡେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଛି । ତେବେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ । ମନ୍ଦିରରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ଦୁଇଟି ଦମକଳ ଗାଡି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

#WATCH | UP: Massive fire breaks out in the backside area of Prem Mandir in Vrindavan, Mathura. Two fire tenders present at the spot. pic.twitter.com/9JczIL8x3g

— ANI (@ANI) June 13, 2023