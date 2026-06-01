ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରେସଛକ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଜଳିପୋଡି ଛାରଖାର

ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମାଛ ବଜାରର ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

By Shiv Sankar Singh

କଟକ : କଟକ ପ୍ରେସ୍‌ଛକରେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି । ପ୍ରେସ ଛକରେ ଥିବା ମାଛ ମାର୍କେଟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟାରେ ହଠାତ୍ ମାଛ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ପାଖାପାଖି ୩୦ରୁ ଅଧିକ ମାଛ ଦୋକାନ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି । ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପର ଯାଏ ନିଆଁ ଉଠିଥିଲା । ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖ ଦୋକାନ ଘର , ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ସିବଜାର ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ଖବର ପାଇବା ପରେ ଉଭୟ ବକ୍ସି ବଜାର ଓ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜରୁ ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ପହଁଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ବଣ୍ଡଲ ବଣ୍ଡଲ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ଜଳିଯାଇଛି ।

ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗଦା ହୋଇଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।  ମାଛ ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋପାଳପୁର ଶାଖା ଏବଂ ଏକ ରଙ୍ଗ ଗୋଦାମ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଜଳି ଯାଇଛି। ବକ୍ସି ବଜାର ଓ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାସ୍ତା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

