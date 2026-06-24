ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ୨୦ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଛିଣ୍ଡିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଦେଖୁଦେଖୁ କେଇ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁର ଶିଖା ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଘରର ଚାଳକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋବିନ୍ଦପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପ୍ୟାନେଲ୍‌ ଛିଣ୍ଡିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଅନେକ ଘର ଜଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକାଶରେ କଳା ଧୂଆଁର ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।

ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ହୋଇନଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବସ୍ତିରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ନିଆଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ତାହାର ଆକଳନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ଆରମ୍ଭରୁ ୭ ରୁ ୮ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାମରେ ଲାଗିଥିଲା। ହେଲେ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ମଗାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୋଟ ୨୪ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ୍,…

ମମତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, TMC ଛାଡ଼ିବେ…

ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସର (ଡିଓ) ମୁକେଶ ବର୍ମା ଏଏନଆଇ (ANI) କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁକୁ ଏବେ ପୂରାପୂରି କାବୁ କରାଯାଇଛି।

ବର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, “ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୨୨ ମିନିଟରେ ମୌଲାନା ଆଜାଦ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପଛପଟ ବସ୍ତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍‌କୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୭-୮ଟି ଗାଡ଼ି ପଠାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାରୁ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ସେଠାରେ ୨୪ଟି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତକୁ ଚାଲିଆସିଛି।”

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ନାହିଁ।”

ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ବସ୍ତି ସହ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ରଖାଯାଉଥିବା ଗୋଦାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ବର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏଠାରେ ବସ୍ତି ସହ କିଛି ପ୍ଲାଇଉଡ୍ ଗୋଦାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବହୁତ ପରିମାଣରେ କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଘର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା।”

You might also like More from author
More Stories

ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ୍,…

ମମତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, TMC ଛାଡ଼ିବେ…

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଆକ୍ସନ: ସିଲ୍ ହେଲା…

ବାୟୁସେନା ମାମଲାରେ କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ…

1 of 29,609