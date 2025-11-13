ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଘଟଣ, ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ସାଂସଦଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ୮ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ମୁତୟନ
ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡରେ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ବୁଧବାର (ନଭେମ୍ବର ୧୨) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀର ସିନ୍ଧୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା।
ଆଠଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଅନେକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଘରେ ଅନେକ ସାଂସଦଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ମୃତାହତର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା:
କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନିକଟସ୍ଥ ବାବା ଖରକ ସିଂହ ମାର୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତଳ ମହଲାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ବିଷୟରେ ରାତି ୮.୪୪ ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା।
ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆଠଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାତି ୯.୧୫ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ଦମକଳ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସଂସଦ ଭବନଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବେସମେଣ୍ଟରେ କାଠ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା ଏବଂ ନିକଟରେ ବାଣ ଫୁଟିବା ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଆହୁରି ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା।
ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଛଅଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଖାଲି କରିଥିଲେ।
୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ୧:୨୦ ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କାମରେ ବାହାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ଥିଲେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏତେ ଗୁରୁତର ହୋଇନଥାନ୍ତା।
କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଫୋନ୍ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।