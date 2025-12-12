ରାଜଧାନୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ଯ ଦେଖି ଲୋକେ ଛାନିଆ, ହଠାତ୍ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଆଁ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ…
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି...
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ବାର। ନିଆଁ ପାଖରେ ଥିବା ଫର୍ଣ୍ଣଚର ଦୋକାନକୁ ବ୍ଯାପିବା ନେଇ ବଢୁଛି ସମ୍ଭାବନା।
ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ସତ୍ଯବିହାରରେ ଥିବା ଏକ ବାରରେ ହଠାତ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବାର ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ଯେକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ନିଆଁ ଲାଗିରହିଥିଲା।
ନିଆଁର ପ୍ରଭାବରେ ପରିବେଶ ଧୁଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଯାଏଁ ନିଆଁ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ତାହା ଜଣାପଡିନାହିଁ। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।
ଯେପରି ଏହା ପାଖ ଦୋକାନକୁ ନ ବ୍ଯାପେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଜୋରଦାର ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାମରେ ଲାଗିପଡିଛି।