Video : ହସ୍ପିଟାଲ ବେସମେଟରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା ୧୦୦ ରୋଗିଙ୍କୁ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ଗୁଜୁରାଟ : ଅହମଦାବାଦର ଏକ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ହସ୍ପିଟାଲର ବେସମେଟରେ ଅଜାଣତରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ୧୦୦ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଉପରେ କାବୁ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨୦-୨୫ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅହମଦାବାଦର ସାହିବାଗ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜସ୍ଥାନ ହସ୍ପିଟାଲର ବେସମେଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲର ବେସମେଟରେ ପ୍ରାୟ ୪.୩୦ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ବେସମେଟରେ ଧୂଆଁ ଭର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ୧୦୦ ରୋଗିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଗଲା । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ୨୦-୨୫ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମୀମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

#WATCH | Gujarat | Fire breaks out at a hospital in Ahmedabad's Sahibaug area. Around 20-25 fire tenders on the spot. pic.twitter.com/qCoFvUKZyt

— ANI (@ANI) July 30, 2023