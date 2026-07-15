EV ସ୍କୁଟରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲା ୫ ମହଲା ଘର: ୨ ମୃତ, ବର୍ତ୍ତିଲେ ୫୦ ପରିବାର

ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ରାଜୀବ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି; ମାମୁରା ଗାଁରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଭି ସ୍କୁଟରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିଲା। ତା’ପରେ ପୂରା କୋଠାକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡାର ସେକ୍ଟର-୬୬ର ମାମୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗୁରୁତର ଆହତ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କୋଠାରେ ରହୁଥିବା ୫୦ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ୫ ମହଲାର କୋଠାର ତଳେ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଠାରେ ଚାର୍ଜିଂ ବସିଥିବା ଇଭି ସ୍କୁଟରରେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ନିଆଁ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ସମଗ୍ର କୋଠା କବଳିତ କରିଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିଆଁ ୫ ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା।

ନିଆଁ ବ୍ୟାପୀବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଘରୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଘର ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶକମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଘର ଭିତରେ ଫସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ପରିବାର ଫସି ରହିଥିଲେ। ଝରକା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୮ମ ବେତନ କମିଶନ: ମୂଳ ଦରମା ସହ HRAରେ ହେବ…

ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ମୌଲାନା ରହମାନଙ୍କ କଟାକ୍ଷ;…

ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ରାଜୀବ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି; ମାମୁରା ଗାଁରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର‌୍ୟ୍ୟ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଉଦ୍ଧାର ଯାନ ଓ ୭ଟି ଦମକଳ ଗାଡି ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ କୋଠାରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଫେଜ୍-୩ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି। କୋଠା ମାଲିକ ଏବଂ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

୮ମ ବେତନ କମିଶନ: ମୂଳ ଦରମା ସହ HRAରେ ହେବ…

ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ମୌଲାନା ରହମାନଙ୍କ କଟାକ୍ଷ;…

ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା; ଦେଖନ୍ତୁ…

ଲଗ୍ଜୁରୀ କାରକୁ ନାଁ, ଚମକଦାର ଦୁନିଆକୁ ପଛରେ…

1 of 17,574