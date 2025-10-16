କମେଡ଼ିଆନ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେ ଉପରେ ପୁଣି ଗୁଳି ବର୍ଷା, ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିଲେ କର୍ମଚାରୀ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି
ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କପିଲ ଶର୍ମୀଙ୍କ କାଫେ ଉପରେ ଗୁଳି ମାଡ଼।
କାନାଡା: କମେଡିଆନ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାନାଡା କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏହି ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର କୁଲବୀର ସିଦ୍ଧୁ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡୀ ଢିଲୋନ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି>
କାରଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ଏହି ଚେତାବନୀ ପରେ, କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଘର ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।
‘ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ’:
ଗୋଲ୍ଡି ଢିଲୋନ୍ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ସିଦ୍ଧୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି – “ୱାହେଗୁରୁ ଜୀ କା ଖାଲସା, ୱାହେଗୁରୁ ଜୀ କି ଫତେହ। ଆଜି ସରେର କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମୁଁ, କୁଲବୀର ସିଦ୍ଧୁ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡି ଢିଲୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା”।
ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବିବାଦ ଅଛି ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
“ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ବଲିଉଡରେ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଗୁଳି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିପାରେ।”
ମୁମ୍ବାଇରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଭିଡିଓରେ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ, “ଆମେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଲ୍ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପଡିଲା। ଯଦି ସେ ତଥାପି ଏବେବି ଆମ କଥା ନଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।”
ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା:
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ସ କାଫେରେ ପ୍ରଥମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ କେହି ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଫେର ଝରକାରେ ୧୦ଟି ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅତି କମରେ ୨୫ଟି ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା।