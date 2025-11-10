(VIDEO) ପାକିସ୍ତାନି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷା, ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ

ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମେତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନସୀମ ଶାହଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।

ଏହି ଘଟଣା ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୋୟର ଦିରର ମୟାରରେ ନସୀମ ଶାହଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା।

ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ, ଝରକା ଏବଂ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାର ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ କହିଛି, ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନସିମ୍ ଶାହଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଗେଟ୍, ଝରକା ଏବଂ ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାରରେ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ମାୟାର ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୁଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଲୁହାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଅନେକ କଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ କଳା କାରର ଛାତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।

ଶାହ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର। ନସୀମ ଶାହ ୨୦୧୯ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।

