ନାବାଳିକା ଝିଅର ହାତ ବାନ୍ଧି କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ବାପା; ୨ ମାସ ପରେ ଫେରିଲା ଝିଅ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା
ଫିରୋଜପୁରରେ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାନ୍ଧି କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ପୋଲିସ ବାପାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝିଅଟିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମାମଲାରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି।
ଫିରୋଜପୁର ଏସଏସପି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅଟି ଜୀବିତ ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
ପରେ, ସେ କେନାଲରେ କିଛି ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଝିଅଟି ଜଣେ ନାବାଳକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାନଯୋଗ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି।
ଏସଏସପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅଟି ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲା କାରଣ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ଝୁଲା ରଡ୍ ରେ ଫସି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା: ପୀଡିତା ନିଜେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଝିଅଟି କହିଲା, ” ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମୋତେ କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ହାତ ଏକ ଝୁଲା ବାଡ଼ିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିଲି।” ଝିଅଟି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସେ ଆଉ ତା’ର ପରିବାର ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବରଂ ତା’ର ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ମାଉସୀ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କଲେ: ଝିଅଟିର ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀଙ୍କୁ ଜୀବିତ ପାଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଖୁସି ଯେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ।” ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ବାପା ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅର ହାତ ବାନ୍ଧି ଏକ କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପୋଲିସ ବାପାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।