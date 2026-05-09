ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ସରକାର ; ଶୁଭେନ୍ଦୁ ହେଲେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ନେଲେ ଶପଥ
West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Ceremony : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ୯ ମେ ୨୦୨୬ ଦିନଟି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସ୍ଵାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ସମେତ ଚାରିଜଣ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା ପଲ୍, ଅଶୋକ କୀର୍ତ୍ତିନିଆ, ଖୁଦିରାମ ଟୁଡୁ ଏବଂ ନିଶିଥ ଘୋଷ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଶପଥ ନେବା ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ।
ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଏବଂ ଭବାନୀପୁର ଭଳି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏବେ ବଙ୍ଗଳାର ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୯ମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହାକୁ ‘ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଯୁଗ’ର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି ଭାଜପା
ଭାଜପା ନେତାମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଏହା କେବଳ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ଏହି ଆୟୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ପତିଆରାର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।