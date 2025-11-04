ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରଳ ପରୀକ୍ଷା, ମଣିଷ ଦେହରେ ଲାଗିବ ଘୁଷୁରୀ କିଡନୀ, ଚାଲିଛି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱରେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଆଗକଲୁ ବଢ଼ିଲାଣି ଯେ, ଘୁଷୁରୀ କିଡନୀକୁ ଏବେ ମଣିଷ ଦେହରେ ଲଗାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ । ପ୍ରକୃତରେ, ଘୁଷୁରୀ କିଡନୀକୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଘୁଷୁରୀ କିଡନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଡାଏଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଘୁଷୁରୀ କିଡନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି।
ଘଟଣାକ୍ରମ: ଜିନ୍-ସମ୍ପାଦିତ ଘୁଷୁରୀ କିଡନୀ ପଛରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଥେରାପୁଟିକ୍ସ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିରୋପଣ NYU ଲାଙ୍ଗୋନ୍ ହେଲ୍ଥରେ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ପଶୁରୁ ମଣିଷ ପ୍ରତିରୋପଣର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସଦ୍ୟତମ ପଦକ୍ଷେପ।
ଘୁଷୁରୀ କିଡନୀର ପରୀକ୍ଷା: ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଥେରାପୁଟିକ୍ସର ପରୀକ୍ଷଣରେ ୧୦ଟି ଜିନ୍ ସମ୍ପାଦନ ସହିତ ଘୁଷୁରୀ କିଡନୀର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଘୁଷୁରୀର ସେହି ସମସ୍ତ ଜିନକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଟ୍ରିଗର କରିଥାଏ ।
କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ: ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ, eGenesis, ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଘୁଷୁରୀ କିଡନୀର ନିଜର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜେନୋଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଜଣାଶୁଣା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ। ତେବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଗବେଷକମାନେ NYU ସର୍ଜରୀର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାଁନ୍ତି।
ପୁଣି ଡାଏଲିସିସ୍: ନ୍ୟୁୟର୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଜଣେ ଆଲାବାମା ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଘୁଷୁରୀ କିଡନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ୧୩୦ ଦିନ ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଡାଏଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହାପରେ ସମାନ ଘଟଣା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ୨୭୧ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଘୁଷୁରୀ କିଡନୀ କଢ଼ାଯିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଡାଏଲିସିସ୍ କରିଥିଲେ ।