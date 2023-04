Video: ପ୍ରଥମେ କଲେ ଚୁମ୍ବନ, ପରେ ଜିଭ ଦେଖାଇ କହିଲେ ଏହି କଥା, ଦଲାଇଲାମାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇଲାମାଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଖୁବ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛି । ଶିଶୁକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ପରେ ଦଲାଇନାମା ନିଜ ଜିଭକୁ ବାହାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ସକ ମାଇଁ ଟଙ୍ଗ’ ବା ମୋ ଜିଭକୁ ଶୋଷ । ଏନେଇ ଦଲାଇନାମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ବୌଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଦଲାଇଲାମାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଦଲାଇଲାମା ସେହି ଶିଶୁକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଥିଲେ । ଦଲାଇନାମା ଶିଶୁ ସହ କଥା ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁର ଓଠକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଶିଶୁକୁ କହିଥିଲେ ନିଜ ଜିଭ ବାହର କରି ତାଙ୍କ ଜିଭକୁ ଶୋଷିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଏହି କଥା କହିବା ପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ।

ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାପରେ, ଦଲାଇନାମାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସେହି ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର୍ସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଶିଶୁ ସହ ଥଟ୍ଟା ହିଁ କରିଛନ୍ତି । କାରଣ ତା ପରେ ସେ ନିଜ ଜିଭକୁ ଭିତରକୁ ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୟସ୍କଙ୍କ ଏପରି କରିବା ଏକ ଯୌନ ଶୋଷଣ କଥା ଅଟେ । ବହୁ ଗୁଡିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାରକୁ ଖରାପ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ମୁ ଚମକି ପଡିଲି । ଦଲାଇ ଲାମା ଏହି ଯୌନ ସଂପର୍କୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ।

🤢 This is an alarming scene! The Dalai Lama, who has had ties to NXIVM in the past, caught on camera trying to make advances to an Indian boy.

You can clearly see the boy's body language as he yanks back the first time, then throws his head upward as the Dalai-Lama says "SUCK… pic.twitter.com/CorBr8tiDz

— NATLY DENISE (@NatlyDenise_) April 9, 2023