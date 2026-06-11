ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାମରିକ ବିମାନର ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ; ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲା ଆଇଏଏଫ

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (ଆଇଏଏଫ୍‌)କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟର ବଦୋଦରାସ୍ଥିତ ଟାଟା-ଏୟାରବସ ଫାଇନାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ୍‌ରୁ ପ୍ରଥମ ‘ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' Airbus C-295 ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉଡ଼ାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି

By Manoranjan Sial

ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (ଆଇଏଏଫ୍‌)କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟର ବଦୋଦରାସ୍ଥିତ ଟାଟା-ଏୟାରବସ ଫାଇନାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ୍‌ରୁ ପ୍ରଥମ ‘ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ Airbus C-295 ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉଡ଼ାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ‘ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର’ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।

ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଠି ଏକ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର କମ୍ପାନୀ (ଟାଟା ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ବିମାନର ନିର୍ମାଣ ଓ ଆସେମ୍ବଲିଂ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲି ଏକ ଛତ୍ରବାଦର ପ୍ରାଚୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି।

ଏହି ଐତିହାସିକ ଉଡ଼ାଣର ସଫଳତା ପରେ ଏୟାରବସ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛି, ‘ପ୍ରଥମ’ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏୟାରବସ୍ C295 ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନ ବଦୋଦରାର ଫାଇନାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନରୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ଚଳିତବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ C295 ବିମାନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉଟ, ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ…

ଖରାଦିନେ ଅଣ୍ଡରଆର୍ମ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି…

ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏକ୍ସରେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ବାୟୁସେନା କହିଛି, ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଭାରତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଏରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ର ସଂକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଏଏଫ୍‌ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଲେଖିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉଟ, ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ…

ଖରାଦିନେ ଅଣ୍ଡରଆର୍ମ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି…

ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ; ଲାଇନ୍‌ରେ…

୨ରୁ ୩ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ମୌସୁମୀ…

1 of 17,240