(VIDEO) First Period; ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡରେ ଏଭଳି କରାଯାଏ ସେଲିବ୍ରେସନ, ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ପରମ୍ପରା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
କେଉଁଠି ହୁଏ ସେଲିବ୍ରେସନ ଏବଂ କେଉଁଠି ଏସବୁକୁ ହେଲେ ଲୁଚା ଯାଏ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ପିରିୟଡ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଖାସ୍ କରି ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ୍ ହେଲେ ଏକଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ହେଲେ କେଉଁଠି ହୁଏ ସେଲିବ୍ରେସନ ଏବଂ କେଉଁଠି ଏସବୁକୁ ହେଲେ ଲୁଚା ଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ୍କୁ ଏବେ ବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ, ଏହାକୁ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେନ କରାଯାଏ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ବିଶେଷ ପାର୍ଟି କରାଯାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ସମଗ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏପରି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। କେଉଁଠି ଏସବୁ ହେଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏନି। ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଏସବୁ ହେଲେ କରାଯାଏ ପରମ୍ପରା ସହ ସେଲିବ୍ରେସନ।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ ପରେ ଉତ୍ସବ ମନାଯାଏ। ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥିବା ଝିଅକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଜଣାଇ ମିଠା ଖୁଆଯାଏ। ଝିଅର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଏ।
View this post on Instagram
ଜାପାନ: ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ପରମ୍ପରା। ଜାପାନରେ ‘ରେଡ୍ ବିନ୍ ରାଇସ୍’ (ସେକିହାନ୍) ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।
ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖୁସି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଝିଅର ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକାଠି ଖାଆନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଝିଅ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଏହା ଏକ ଖୁସିର ଅବସର।
ଆଫ୍ରିକାରେ ହୁଏ ସେଲିବ୍ରେସନ
ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ନୃତ୍ୟ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ। ସମଗ୍ର ଗାଁ ଝିଅଟିର ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପାଳନ କରେ ଏବଂ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଜମେ।
ଇଟାଲୀ: ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବରେ ଉତ୍ସବ
ଇଟାଲୀରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଝିଅର ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ, ଏହାକୁ ଶୈଶବରୁ ପରିଣତ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୋଡ଼ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଏ। ଏହି ଅବସରରେ, ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଝିଅଟିକୁ “ସିଗ୍ନୋରା” ଉପାଧି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି।
ଯାହାର ଅର୍ଥ ୟଙ୍ଗ ଲେଡି। ଅନେକ ଘରେ, ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯାହା ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଠାରେ, ଏହି ପରମ୍ପରା କେବଳ ଝିଅ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ।
ବ୍ରାଜିଲ: ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ “ସୁସମ୍ବାଦ” ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ
ବ୍ରାଜିଲରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସହିତ ଜଡିତ ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏଠାରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଝିଅର ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ, ଏହାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ଖବର ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ।
ପରିବାରର ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଝିଅଟିର ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି।
ଫିଲିପାଇନ୍ସ: ମୁହଁରେ କପଡା ଲଗାଇବାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା
ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ, ଏହି ପରମ୍ପରା ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଝିଅର ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଧୋଇବା ପୋଷାକରୁ ପାଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତି।
ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ବ୍ରଣକୁ ରୋକିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ସଫା ରଖିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଝିଅଟିକୁ ତିନୋଟି ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଡେଇଁବାର ଏକ ରୀତି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ପରିବାର ଏବଂ ପରିଚିତମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଏ।
ଆଧୁନିକ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ (ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା)
ଆଜିକାଲି, ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପିତାମାତାଙ୍କ କାହାଣୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବକୁ କେକ୍ ଏବଂ ଉପହାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଭୟ ବଦଳରେ ଖୁସି ସହିତ ଜଡିତ ରହିଥାଏ।