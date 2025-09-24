(VIRAL VIDEO) ଝିଅ ରଜବତୀ ହେବା ପରେ ପିଲାଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଝିଅକୁ ମାରିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ; ଭଲପାଇବା, ସମ୍ମାନ ଦେଖି କାନ୍ଦିପକାଇଲା ଝିଅ

By Jyotirmayee

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅନଲାଇନରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଝିଅର ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଭିଡିଓଟିରେ ଝିଅଟି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନେଟିଜେନମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।

ଆୟେଶା ନାମକ ଜଣେ ଝିଅ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ @its_aayushaaa ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ 15 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ 1 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଥର ଲାଇକ୍ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଆୟେଶା ତାଙ୍କ ଘରର ଦୁଆରବନ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ, ବୟସ୍କ ଏବଂ ପିଲାମାନେ, ଆୟେଶାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପାଳି କରି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଆୟେଶାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଇଛି ।

ଏହି କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଧନୀ ପରିବାରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ।” ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଏହି ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।” ଆଉ ଜଣେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତରେ, ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ ପାଳନ କରିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଏହାକୁ ଋତୁ କଳା ସଂସ୍କାର କିମ୍ବା ଅଧା ଶାଢ଼ି ଉତ୍ସବ ଭଳି ରୀତିନୀତି ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Aayushaaaaa🫶🏻 (@its_aayushaaa)

