CAA ଠାରୁ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ… ୧୨ ବର୍ଷର ମୋଦୀ ସରକାରରେ ପ୍ରଥମ ଇସ୍ତଫା, CJPରେ ଖୁସିର ଲହରୀ
ଭାରି ବିବାଦ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୋଦୀ ସରକାରକୁ ପାଖାପାଖି ୧୨ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏହି ଦୀର୍ଘ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଆଉ ସେସବୁକୁ ସାହସହର ସହ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ ସରକାର।
ହେଲେ ଏଥର ଦେଶର ଯୁବପିଢୀଙ୍କ ଆଗରେ ହାର୍ ମାନିଛି ସରକାର। ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ସରକାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
୨୦୧୪ ମସିହାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ, ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଛି।
କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚାପରେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଇସ୍ତଫା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ମାସେ ହେବ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ: