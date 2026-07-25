CAA ଠାରୁ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ… ୧୨ ବର୍ଷର ମୋଦୀ ସରକାରରେ ପ୍ରଥମ ଇସ୍ତଫା, CJPରେ ଖୁସିର ଲହରୀ

ଭାରି ବିବାଦ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୋଦୀ ସରକାରକୁ ପାଖାପାଖି ୧୨ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏହି ଦୀର୍ଘ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଆଉ ସେସବୁକୁ ସାହସହର ସହ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ ସରକାର।

ହେଲେ ଏଥର ଦେଶର ଯୁବପିଢୀଙ୍କ ଆଗରେ ହାର୍ ମାନିଛି ସରକାର। ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ସରକାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ଦେଶର ସେହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଜା କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲେ।

୧୨ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା:

୨୦୧୪ ମସିହାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ, ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଛି।

କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚାପରେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଇସ୍ତଫା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ମାସେ ହେବ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ:

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ସମର୍ଥକମାନେ ଲଗାତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ।
ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କଥିତ ପେପର ଲିକ୍, ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଜବାବଦେହିତା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଅନେକଥର ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
CAA ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନଇଁଥିଲେ ନାହିଁ:
 ଏହାପୂର୍ବରୁ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ (CAA)କୁ ବିରୋଧ କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଶାହିନ ବାଘ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲେ।
କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲେ:

ସେହିପରି ତିନିଟି କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଆନ୍ଦୋଳନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି କୃଷକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ।

ଶେଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତିନିଟି କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲେ।

ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସରକାର ସୋମବାର ସଂସଦରେ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା (ଅନୁଚିତ ସାଧନର ରୋକଥାମ) ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ, ୨୦୨୬ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି।

ଏହି ବିଧେୟକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍ବଜନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ହାତକୁ ନେଇଛି:

ଏହି ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ବଜନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଉପାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଶନିବାରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଶେଷ ବିଚାରପତି ଅନୁ ଗ୍ରୋଭର ବଲିଗା ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଏହି ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, NEET UG ୨୦୨୬ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୧୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲୁଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶେଷ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

CJPର ସବୁ ଦାବି ମାନିନେଲେ ସରକାର, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ…

AC ସବୁବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ,…

ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ ହେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ…

କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ,…

1 of 18,836