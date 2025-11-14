Nuapada By-Election: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ‌ ଫଳାଫଳ: ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ୩୫୪୭ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ‌ ଫଳାଫଳ । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ୩୫୪୭ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆପଡ଼ା: ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗୁଆ । ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ 3547 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ମିଳିଛି 4904 ଭୋଟ । ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କୁ 1357 ଭୋଟ । କଂଗ୍ରେସର ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ 1308 ଭୋଟ ମିଳିଛି ।

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମତଦାନର ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ ସିଲ୍‌ ହୋଇଥିବା ଇଭିଏମ୍‌ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏକାସାଙ୍ଗେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲାଟ୍ ଓ ଇଭିଏମ୍ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ସରିଥିବା ବେଳେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆଗରେ ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି।

ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଭୋଟ୍‌ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭୋଟ୍‌ ଗଣତି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଛି। ୩୫୮ ଟି ବୁଥରେ ମତ ଗଣତି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ୧୪ଟି ଟେବୁଲ କରାଯାଇଛି। ୨୬ଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ଭୋଟ୍‌ ଗଣତି ହେବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Trump Tariff: ଓଲଟିଗଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍…

H-Filesର ସବୁ ଦାବି ମିଛ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ…

You might also like More from author
More Stories

Trump Tariff: ଓଲଟିଗଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍…

H-Filesର ସବୁ ଦାବି ମିଛ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ…

ବଡ଼ ବିଜୟ ପଥେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ,…

ଗୀତ ଗାଇ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନା…

1 of 27,736