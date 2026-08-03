ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଜାଣନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ସମୟ ଓ ବିଧି
ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଅବସରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶିବ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉପବାସ ରଖିବା ସହ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଓ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରି 'ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ' ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ : ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଅଗଷ୍ଟ ୩ ତାରିଖକୁ ଶ୍ରାବଣର ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଆରମ୍ଭ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସହ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଭିଷେକ ଓ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଭଳି ପବିତ୍ର ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରନ୍ତି।
ସାବନର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରକୁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଦିନ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ । ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି।
ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଦିନଟି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୋମବାର ପଡ଼େ, ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଭ ମନାଯାଏ।
ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏହି ଦିନ ଦିନସାରା ଉପବାସ ରଖନ୍ତି, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ “ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ” କିମ୍ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି। ଅବିବାହିତ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବା ଆଶାରେ ସାବନ ସୋମବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମା’ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବିବାହିତ ଜୀବନରୁ ପ୍ରେରିତ।
ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରକୁ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ, ଭକ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ।
ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଭିଷେକ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି। ଏଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ, କ୍ଷୀର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପବିତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି।
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପରମ୍ପରା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ହଳାହଳ ନାମକ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସୃଷ୍ଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ସେହି ବିଷକୁ ପାନ କରି ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଓ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି।
ରୁଦ୍ରାଭିଷେକରେ ବେଦର ରୁଦ୍ରମ ପାଠ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମନାଯାଏ।