ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ
ପ୍ରଥମ ଥର ବିମାନ ଯାତ୍ରା? ଏହି ଜରୁରୀ ଟିପ୍ସ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ
First Flight Tips: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, କେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚେକ୍-ଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ହେବ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣର ଜିନିଷ ବା ଲଗେଜ୍ ନେଇପାରିବେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଅତି ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ।
ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ:
- ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ: ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ବୈଧ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ ।
- ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ: ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବି ଫଟୋ ଥିବା ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯେପରିକି ବୈଧ ପରିଚୟ କାର୍ଡ, ଭୋଟର ଆଇଡି, କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ: ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଧ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଭିସା ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ।
- ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଥିବା ନାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ । ନାମରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡିଂ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ।
ଯାତ୍ରା ଦିନ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ?
- ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ: ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ସମୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିମାନର ସମୟ ବଦଳିଯାଇଥାଏ ।
- ସମୟ ସୀମା: ଘରୋଇ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୩ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ।
- ଲଗେଜ୍ ନିୟମ: ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଓଜନ ନିୟମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଜନଠାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ନେଲେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ସହ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବ୍ୟାନ୍ ଥିବା କୌଣସି ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆଚାର ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ।
ଏୟାରପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଣ କରିବେ?
ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ‘ୱେବ୍ ଚେକ୍-ଇନ୍’ ବା ଅନଲାଇନ୍ ଚେକ୍-ଇନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ।
ଏହା ପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ବା ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ । ବିଦେଶ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇମିଗ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ନିଜ ଟିକେଟ୍ରେ ଥିବା ବୋର୍ଡିଂ ଗେଟ୍ କୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
ବିମାନ ଭିତରେ ବସିବା ସମୟରେ
ବିମାନ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସି ପ୍ରଥମେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେବିନ୍ କ୍ରୁ ଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ । ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେବେ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଆଦୌ ସଙ୍କୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଯାତ୍ରା ସମୟ ଅଧିକ, ତେବେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ।
ଜିନିଷ ନ ମିଳିଲେ କଣ କରିବେ?
ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ବେଲ୍ଟରୁ ନିଜ ସାମାନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ କେଉଁଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ସାମାନ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କ ସଫରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ କରିପାରିବ ।