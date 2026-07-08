ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ

ପ୍ରଥମ ଥର ବିମାନ ଯାତ୍ରା? ଏହି ଜରୁରୀ ଟିପ୍ସ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ

By Jyotirmayee Das

First Flight Tips: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, କେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚେକ୍-ଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ହେବ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣର ଜିନିଷ ବା ଲଗେଜ୍ ନେଇପାରିବେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଅତି ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ।

ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ:

  • ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ: ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ବୈଧ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ ।
  • ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ: ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବି ଫଟୋ ଥିବା ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯେପରିକି ବୈଧ ପରିଚୟ କାର୍ଡ, ଭୋଟର ଆଇଡି, କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ ।
  • ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ: ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଧ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଭିସା ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ।
  • ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଥିବା ନାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ । ନାମରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡିଂ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କେମିତି ହେଲା ‘ସ୍ୟାଲାରୀ’…

ସ୍ତନ କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରଭାବ କମାଇବ ଏହି ବ୍ୟାୟାମ,…

ଯାତ୍ରା ଦିନ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ?

  • ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ: ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ର ସମୟ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିମାନର ସମୟ ବଦଳିଯାଇଥାଏ ।
  • ସମୟ ସୀମା: ଘରୋଇ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୩ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ।
  • ଲଗେଜ୍ ନିୟମ: ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଓଜନ ନିୟମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଜନଠାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ନେଲେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ସହ ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ରେ ବ୍ୟାନ୍ ଥିବା କୌଣସି ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟାଗ୍‌ରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆଚାର ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ।

ଏୟାରପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଣ କରିବେ?

ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ‘ୱେବ୍ ଚେକ୍-ଇନ୍’ ବା ଅନଲାଇନ୍ ଚେକ୍-ଇନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ।

ଏହା ପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ବା ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ । ବିଦେଶ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇମିଗ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ନିଜ ଟିକେଟ୍‌ରେ ଥିବା ବୋର୍ଡିଂ ଗେଟ୍ କୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ବିମାନ ଭିତରେ ବସିବା ସମୟରେ

ବିମାନ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ନିଜ ସିଟ୍‌ରେ ବସି ପ୍ରଥମେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେବିନ୍ କ୍ରୁ ଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ । ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେବେ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଆଦୌ ସଙ୍କୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଯାତ୍ରା ସମୟ ଅଧିକ, ତେବେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ।

ଜିନିଷ ନ ମିଳିଲେ କଣ କରିବେ?

ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ବେଲ୍ଟରୁ ନିଜ ସାମାନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ କେଉଁଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ସାମାନ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କ ସଫରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ କରିପାରିବ ।

You might also like More from author
More Stories

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କେମିତି ହେଲା ‘ସ୍ୟାଲାରୀ’…

ସ୍ତନ କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରଭାବ କମାଇବ ଏହି ବ୍ୟାୟାମ,…

ଲଜ୍ଜା : ନେତା ନାରେ କଳଙ୍କ, ମହିଳା…

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମଶା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ…

1 of 26,195