୧୪୫ ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ: ବିସ୍ପୋରକ ଶତକ ମାରି ହାରି ବ୍ରୁକ୍ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ତର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବର୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜର ଦୁର୍ଦଶ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଷଷ୍ଠ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ବ୍ରୁକର ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଶତକ। ବ୍ରୁକ ୧୦୭ ଟି ବଲ ଖେଳି ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରୁକ୍ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ୯ ଇନିଂସରେ ୮୦୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫର୍ମାଟର ୧୪୫ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଖେଳାଳୀ ଏହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି।

ବ୍ରୁକ୍ ମାତ୍ର ୮୦୩ ବଲରେ ଏବଂ ହାରାହାରି ୧୦୦.୮୮ ରେ ଏହି ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ରୁକ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିନୋଦ କାମ୍ବଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। କାମ୍ବଲି ପ୍ରଥମ ନଅ ଇନିଂସରେ ହାରାହାରି ୯୯.୭୫ ରେ ୭୯୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଚାରି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

Harry Brook is now averaging over 100 and Striking at 100.12 after 9 innings in Test Cricket 🥵

(📸 – Prime Video)#CricketTwitter #ENGvNZ #England #HarryBrook pic.twitter.com/QirQtABJNH

— CRICKETNMORE (@cricketnmore) February 24, 2023