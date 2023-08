(Video) ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲା ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ର ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ: ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଣ୍ଡରରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ରୋଭର ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ ପରେ ଏବେ ଲାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଏବଂ ରୋଭର ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ ଜହ୍ନ ରାଇଜର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧିର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ କରି ଇସ୍ରୋକୁ ପଠାଉଛି ଲାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ । ଏହାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡେଟକୁ ଭାରତର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ସୂଚନା ଦେଇ ଚାଲିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରୋ ନିଜର ଏକ୍ସ(ଟ୍ୱିଟର) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଛି । ଗତକାଲି ରୋଭର ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ ଲାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମରୁ ବାହାରି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ମାଇକ୍ରୋା ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ସାଇଟ ଏକ୍ସ(ଟ୍ୱିଟର)ରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ରୋଭର ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ ଲାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମରୁ ବାହାରି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଓହ୍ଲାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଧିରେ ଧିରେ ଆଗେଇବା ପରେ ଜହ୍ନ ଦେହରେ ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଏହି ଭିଡିଓ ଜରିଆରେ । ତେବେ ଏହାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଢାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଏବଂ ଇସ୍ରୋର ଛାପ ଛାଡ଼ିବ । କାରଣ ରୋଭରର ଚକରେ ଇସ୍ରୋର ଲୋଗୋ ଏବଂ ଅଶୋକ ଚକ୍ରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ।

… … and here is how the Chandrayaan-3 Rover ramped down from the Lander to the Lunar surface. pic.twitter.com/nEU8s1At0W

— ISRO (@isro) August 25, 2023