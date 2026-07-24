ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ କାଚିବ, କାଲିଠୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର, ନିଳାଦ୍ରୀବିଜେ ଯାଏଁ ରଥରେ ଓଦା ହେବେ ମହାବାହୁ

୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ସୂଚନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୮ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: କେଉଁଠି ଲଗାଣ ଆଉ କେଉଁଠି ତୁହାକୁ ତୁହା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦ ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବିସ୍ତାରିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ୨୫ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ।

୨୪ ରୁ ୩୦ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଏହାପରେ ୩୧ ଜୁଲାଇ ରୁ ୬ ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ; ୨…

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର କଲେ ୧.୧୧ ଲକ୍ଷର…

ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ୪ଟି ଗେଟ୍: ସେପଟେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବା ସହ ଜଳସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ୪ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ୧୨ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ; ୨…

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର କଲେ ୧.୧୧ ଲକ୍ଷର…

ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ୫୫୦୦ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ…

କେବେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ଦ୍ଵିତୀୟ…

1 of 27,285