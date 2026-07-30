ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ କୁମ୍ଭୀର!

ଘଟଣାଟି ଶେରପୁର ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ କୁଣ୍ଡେରା–ସୱାଇ ମାଧୋପୁର ମାର୍ଗର ଝରେଟି ରପଟ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଜୟପୁର: ରାତିର ସମୟ ଥିଲା। ଝିପିଝିପି ମେଘ ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାଆସିବା କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କୁମ୍ଭୀର। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚଟି କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ରାଜସ୍ଥାନର ସୱାଇ ମାଧୋପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରଣଥମ୍ଭୋର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରୁ କିଛି କୁମ୍ଭୀର ଭାସି ଆସି ଜନବସତି ଓ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଘଟଣାଟି ଶେରପୁର ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ କୁଣ୍ଡେରା–ସୱାଇ ମାଧୋପୁର ମାର୍ଗର ଝରେଟି ରପଟ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରଣଥମ୍ଭୋର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିଥିବା ଝରେଟି ନାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲା। ସେହି ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଅନେକ କୁମ୍ଭୀର ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାସି ଆସିଥିଲେ। ପରେ ବର୍ଷା କମିବା ସହ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

China Artificial Sun: ଚୀନ୍ ତିଆରି କରୁଛି…

“ଭଗବାନ! କ୍ଷମା କରିଦିଅ..”…

Uttarakhand Govt.

ସେତେବେଳେ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାତିରେ ୫ଟି କୁମ୍ଭୀର ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ଟି କୁମ୍ଭୀର ପାଣିର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ରଣଥମ୍ଭୋର ଦିଗରୁ ଶେରପୁର–ଝରେଟି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ଉପରେ ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରମାନେ ରାସ୍ତା ପାର କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା।

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରଣଥମ୍ଭୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଅଟଲ ସାଗର, ମିଶ୍ରଦର୍ରା ଓ ଆଡ଼ା ବାଲାଜୀ ଜଳାଶୟର ପାଣି ଝରେଟି ନାଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଖର ଜଳସ୍ରୋତରେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଜନବସତି ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଶେରପୁର ଗାଁ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ରାତି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ନାଳ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏ ନେଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

China Artificial Sun: ଚୀନ୍ ତିଆରି କରୁଛି…

“ଭଗବାନ! କ୍ଷମା କରିଦିଅ..”…

Smartwatch Cancer Risk: ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍…

ତିନି ଛୁଆର ମା’, ପୁଅ ବୟସର ପ୍ରେମିକ ସହ…

1 of 17,708