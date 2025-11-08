ମାଲିରେ ୫ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଅଲ୍-କାଏଦାର ହାତ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାଲିରୁ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଲ-କାଏଦା ସହିତ ଜଡିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପଶ୍ଚିମ ମାଲିର କୌବି ନିକଟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟମାନେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସଶସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ୫ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ ।
ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ବାମାକୋକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏହି ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହିଁ, ତଥାପି ଅଲ-କାଏଦା ଏବଂ ଆଇଏସଆଇଏସ ସହିତ ଜଡିତ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଲ-କାଏଦା ସହିତ ଜଡିତ ଜମାତ ନୁସରତ ଅଲ-ଇସଲାମ ୱାଲ-ମୁସଲିମିନ (JNIM) ସେହି ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ JNIM ମାଲିରେ ଅନେକ ହିଂସାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଛି।