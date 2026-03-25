“2027 ODI WC: ବଡ଼ ନାମ ବାହାରେ!” ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ଏହି ୫ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି; ଲିଷ୍ଟରୁ କଟିଲା ଏହିମାନଙ୍କ ନାମ!
୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍, ଭାରତ ଦଳ
ODI World Cup 2027: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବରରେ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ୨୦୨୬ IPL ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ ତୁଳନାରେ, ୨୦୨୭ ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳି ଖେଳିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
କିପରି ଥିଲା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ ଦଳ: ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ବିରାଟ କୋହଲି, ଇଶାନ କିଷାନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ ରାହୁଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଆର. ଅଶ୍ୱିନ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ସାମିଲ ଥିଲେ। ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏହି ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କେଉଁ ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ: ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳି ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ କିନ୍ତୁ ୨୦୨୭ରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ? ଏହି ସିରିଜରେ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ଚିତ ନାମ ହେଉଛି ଆର. ଅଶ୍ୱିନ, ଯିଏ ୨୦୨୪ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁଦ୍ଧା ୩୬ବର୍ଷ ହେବ। ବୟସକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାନଗଲେ ମଧ୍ୟ, ODIରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସନ୍ଦେହଜନକ ରହିଛି। ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସାତ ଇନିଂସରେ୧୭.୬୬ ହାରରେ ମାତ୍ର ୧୦୬ରନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରଠାରୁ କୌଣସି ଙଊଓ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସେ ୫୦ ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପରିଚାଳନାର ଖେଳ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି।
୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି, ସେ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ଭାରତର ODI ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିବେ, ଯାହା ୨୦୨୭ରେ ICC ଇଭେଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଏବେ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଶାମି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି।
ଆଘାତ ଏବଂ ଫର୍ମ ସହିତ ଲଗାତାର ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ODI ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିବା ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି।
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳି ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ ଦଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନୂଆ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନୂଆ ମୁହଁ କିଏ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣାପଡିବ।