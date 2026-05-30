ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ୫ ମହଲା କୋଠା; ଅନେକ ଫସିଥିବା ସମ୍ଭାବନା

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ୫ ମହଲା କୋଠା ହଠାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କୋଠା ତଳେ ବହୁ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ୭ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନୀଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମୁକୁଲ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୪୪ ମିନିଟରେ ୫ ମହଲା କୋଠାଟି ଭୁଶୁଡ଼଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୮ଟା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ତଥାପି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋଠାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନଥିଲା। ତଥାପି କୋଠାର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଥିଲା। ଉପର ମହଲାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ କିଛି ପିଲା ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଟପ୍ ଫ୍ଲୋରରେ କେତେକ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ। ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କୋଠା ତଳେ କେତେ ଲୋକ ଫସିଛନ୍ତି, ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି।

ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷଦର୍ଶୀର୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରିବେଶ ପୂରା ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍‌ର ଫ୍ଲାସ ଲାଇଟ୍ ଓ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହଟାଯାଉଛି।

ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ଫଷ୍ଟ ହେବ।

