8th pay commission: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର; 1000ରୁ ସିଧା 20,000 ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଭତ୍ତା?
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର । 1000ରୁ ସିଧା 20,000 ବଢିବ ଭତ୍ତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ନଭେମ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ଟର୍ମ୍ସ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଜାରି କରିବା ପରଠାରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା-ଆକାଂକ୍ଷା ବଢ଼ିଛି। ଟର୍ମ୍ସ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଜାରି ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ତାଙ୍କର ଦାବି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି।
ଏଥର, ଆଲୋଚନା କେବଳ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିମ୍ବା ବେସିକ ସାଲାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଫିକ୍ସ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଲାଉନ୍ସ ପ୍ରତି ମାସ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 20,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ବିଶେଷକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ନେଟୱାର୍କରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ।
ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ଯୁଗ୍ମ ପରାମର୍ଶଦାତା ଯନ୍ତ୍ରପାତି (NC-JCM)ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR) ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲା। କର୍ମଚାରୀ ପକ୍ଷ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ToR ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, OPS ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି, ଜନପଥର ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଭବନରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇ। ଏହାକୁ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ବୈଠକ
ରାଜଧାନୀରେ NC-JCM ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟିର ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ବୈଠକ ସହିତ ଦାବିପତ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫେବୃଆରୀ ୨୫ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। (NC-JCM) ର ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଇଡ୍ କହିଛି ଯେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, OPS ପୁନର୍ବହାଳ ଓ ମେଡିକାଲ୍ ସୁବିଧା ଭଳି ମୁଦ୍ଦାଗୁଡ଼ିକୁ ଟର୍ମ୍ସ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ସାମିଲ କରାଯାଇନି।
FMA ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରସ୍ତାବ
ସର୍ବାଧିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଦାବି ହେଉଛି ଅଣ-CGHS ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିମାସ ସ୍ଥିର ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା 1,000 ରୁ 20,000 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିକିତ୍ସା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତୁଳନାରେ 1,000 ବହୁତ କମ୍। ଏହି ପରିମାଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ।
ଯଦି FMA ପ୍ରତିମାସ 20,000 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଭଳି ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଅଣ-CGHS ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର 8ମ ବେତନ ଆୟୋଗର ଅନ୍ତିମ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ରହିଛି- ମେଡିକାଲ୍ ଭତ୍ତାରେ ଏଥର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।