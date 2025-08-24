ବଡ଼ ଖବର…CMଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଫ୍ଲାଇଟ ଡାଇଭର୍ଟ, ଅଟକିଲା ନିଶ୍ବାସ!
ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ ଡାଇଭର୍ଟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନଟି ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରୁ ଗୌହାଟି ଯାଉଥିଲା।
ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିମାନରେ ବସିଥିଲେ । ସିଏମଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବିମାନକୁ ଅଗରତାଲା ଅଭିମୁଖେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଅଧିକ ସୂଚନା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରିଥିଲା ବିମାନ- ବୁଧବାର ଗୌହାଟିର ଲୋକପ୍ରିୟା ଗୋପୀନାଥ ବୋର୍ଡୋଲୋଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ (LGBI) ବିମାନବନ୍ଦରରୁ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଏକ ବିମାନକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାରର ବିମାନ ‘ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ’ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ବିମାନବନ୍ଦର ମୁଖପାତ୍ର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଗୌହାଟି-କୋଲକାତା ବିମାନକୁ ପୁନର୍ବାର ଅବତରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ପରେ, ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ଦିନ 1.42 ରେ ଗୌହାଟିର ଲୋକପ୍ରିୟା ଗୋପୀନାଥ ବୋର୍ଡୋଲୋଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନବନ୍ଦର ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ବିମାନଟି ଗୌହାଟିରୁ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଅପରାହ୍ନ 1.09 ରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା।