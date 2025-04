(Video)ଫ୍ଲାଇଟରେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସମୟରେ ବାହାରିଗଲା ଚକ: କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ

ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ନିଶ୍ୱାଃସ ଅଟକିଯିବ । ଏହି ଭାଇରାଲ ଘଟଣାଟି ଆମେରିକାର, ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ (ଏମସିଓ) ରୁ ସ୍ୟାନ ଜୁଆନ (ଏସଜିୟୁ) ଯାଉଥିବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନମ୍ବର- ଏ୩୨୦-୨୫୧ଏନପି ର ବାମ ଇଞ୍ଜିନରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୧୫ ଏପ୍ରିଲରେ ଯେତେବେଳେ ବିମାନଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା । ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହାର ଚକ ବାହାରିଗଲା ।

ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ୨୨୮ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିମାନଟି ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମେଲାନି ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ୍ ୱାର୍ଟନ୍ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଛୁଟି କାଟି ଫେରୁଥିଲି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଏସବୁ ଘଟିଗଲା ।

ଭିଡିଓଟି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ

Frontier Airlines A321-271NX damaged its landing gear after a hard landing at San Juan Luis Munoz Marin International Airport, Puerto Rico.

The crew executed a go-around and entered a hold until they performed a low pass so ATC could observe the condition of the undercarriage… pic.twitter.com/0XwZh555BR

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 17, 2025