ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ଏବେ ସିଟ୍ ବାଛିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା! ସରକାର ବଦଳାଇଲେ ନିୟମ

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିମାନରେ ଅତି କମରେ 60 ପ୍ରତିଶତ ସିଟ୍ ବିନା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସୁଲଭ ସିଟ୍ ଚୟନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ସିଟ୍ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାକି ସିଟ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ, ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ଚୟନ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିବ।

ଭାରତର ଘରୋଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବଜାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ବଜାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ସର୍ବଶେଷ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦୈନିକ 500,000 ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ।

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆହୁରି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ‘ଉଡାନ୍ ଯାତ୍ରୀ କାଫେ’ (UDAN Yatri Café) ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା, ‘ଫ୍ଲାଏବ୍ରାରୀ’ (Flybrary) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ପଠନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ମାଗଣା ୱାଇ-ଫାଇର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଗୋଟିଏ PNR ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ସରକାର ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟିଏ PNR (ଯାତ୍ରୀ ନାମ ରେକର୍ଡ) ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇବାକୁ ପଡିବ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏପରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ବସିବାର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପରିବାର କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଅଲଗା ବସିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୂତନ ନିୟମ

ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଅନେକ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି:

1- କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପରିବହନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ-ଅନୁକୂଳ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

2- ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପରିବହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୀତିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

3- ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ, ବାତିଲ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡିଂ ମନା କରାଯିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

4- ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର କାଉଣ୍ଟରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ଉଚିତ।

5- ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯିବା ଉଚିତ।

6- ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ-ଅନୁକୂଳ କରିବ।

