ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିୱାଲି ବମ୍ପର ସେଲ୍, ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ବ୍ରେଣ୍ଡେଡ୍ ଫୋନ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ, ଟିଭି….
Flipkartରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା Big Bang Diwali Sale… ସବୁ ଶାସ୍ତା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: Flipkartର Big Bang Diwali ସେଲ୍ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହି ସେଲରେ ଟେକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର ମିଳୁଛି । ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍, ଇଅରବଡ୍ସ, ହେଡଫୋନ୍, ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଉପରେ ବଡ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ।
ଏହି ସେଲ ଦୀପାବଳି ସପ୍ତାହ ସାରା ଚାଲିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ରିହାତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର, ବିନା ମୂଲ୍ୟର EMI ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଏହି ସେଲରେ Apple, Samsung, OnePlus, Xiaomi, Realme, Boat, Noise, Sony, JBL, Lenovo, Motorola, Honor ଭଳି ବଡ ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସାମିଲ ଅଛି।
ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍: ସେଲ୍ ସମୟରେ Samsung ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଗୁଡିକୁ ୭୨% ରିହାତିରେ କିଣାପାରିବେ। Samsung Galaxy Watch ସିରିଜର LTE ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସଂସ୍କରଣ ଉଭୟ ଉପରେ ଅଫର ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ SBI କାର୍ଡ ଏବଂ ବିନା ମୂଲ୍ୟର EMI ସହିତ ୧୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ।
ଏହି ସେଲରେ ଦୀପାବଳି ସପ୍ତାହରେ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍ ୧୦ ଏବଂ SE ମଡେଲ୍ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଡିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଲ୍ ପ୍ରଶଂସକ, ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ସେହିପରି ନଏଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଉପରେ ୮୧% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମିଳୁଛି । AMOLED ଡିସ୍ପ୍ଲେ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କଲିଂ, GPS ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଅନ୍ୟପଟେ BoAt ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ୮୮% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମିଳୁଛି । ବୋଟ୍ର Wave, Lunar ଏବଂ Storm ସିରିଜ୍ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ IP68 ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍, SpO2 ଏବଂ ମନିଟରିଂ ଭଳି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଟ୍ୟାବ ଉପରେ ୫୦% ରିହାତି: Samsung Galaxy Tabs ଉପରେ ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମିଳୁଛି । Samsung Galaxy Tab S9 FE ଏବଂ S9 FE Plus ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ । Wi-Fi ଏବଂ 5G ସଂସ୍କରଣ ଉଭୟ ରିହାତିରେ ଉପଲବ୍ଧ। S Pen ଏବଂ ଦମଦାର ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଏହି ଟାବଲେଟଗୁଡ଼ିକ କାମ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଭୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
କରନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି: ଏହି ସେଲରେ SBI କାର୍ଡ ଉପରେ ୧୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ରିହାତି, ସୁଧ ବିନା ସହଜ EMI କିସ୍ତି, ପୁରୁଣା ଡିଭାଇସ ଉପରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର, ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ଲାସ୍ ଅଫର୍ ଉପଲବ୍ଧ ।