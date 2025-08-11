Flipkartର Freedom Sale ଏହି ଦିନରୁ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ, ଅଧା ଦରରେ ମିଳିବ Apple, Samsungର ଫୋନ
ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ Apple, Samsung ଫୋନ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ପୁଣିଥରେ ଫ୍ରିଡମ ସେଲ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟରେ ୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେଲ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି।
ଏହି ସେଲରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଠାରୁ ଲ୍ୟାପଟପ, ହୋମ ଆପ୍ଲାଏସେଜ ଆଦି କିଣିବା ଉପରେ ଭଲ ରିହାତି ଅଫର କରାଯାଉଥିଲା। ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରିଡମ ସେଲର ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ୧୩ ଜୁଲାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହି ସେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡସର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉପରେ ଭଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଲ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗର ଫ୍ଲାଗସିପ ଫୋନକୁ ଆପଣ ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିପାରିବେ।
ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟର ବ୍ୟାନର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସେଲରେ VIP ଏବଂ Flipkart Plus ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯିବ। 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସେଲରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ 78ଟି ଫ୍ରିଡମ୍ ଡିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ, Super Coin ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ ଉପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ 10% ଅତିରିକ୍ତ ରିହାତି ଦିଆଯିବ।
Apple, Samsung ଫୋନ୍ ମିଳିବ ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ: Flipkart ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ସେଲରେ, Apple ର ପୁରୁଣା iPhone ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ, iPhone 13 ଏବଂ iPhone 14 ସିରିଜରେ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମିଳିପାରିବ। ସେହି ସମୟରେ, iPhone 15 ଏବଂ iPhone 16 ରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରିହାତି ମିଳିବ।
ଆପଣ Samsung Galaxy S23 ଏବଂ Galaxy S24 ସିରିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧା ମୂଲ୍ୟରେ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ସେହି ସମୟରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Galaxy S25 ସିରିଜର ସମସ୍ତ ମଡେଲରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରିବ।