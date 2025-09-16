(Video)ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତମକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର: ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିମା ମୁସକିଲ

(Video)ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତମକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର: ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିମା ମୁସକିଲ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡେରାଡୁନର ସହସ୍ତ୍ରଧାରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଡେରାଡୁନ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ଡେରାଡୁନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତମସା ନଦୀରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତପକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି।
ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିପିନ ଜୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳ 5:00 ଟାରୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ପରିସର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆସିନଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନଦୀ ନିକଟକୁ ନଯିବା ଉଚିତ। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମିଙ୍କ ଚିନ୍ତା
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡେରାଡୁନର ସହସ୍ତ୍ରଧାରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା) ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି ଦୋକାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, SDRF (ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ) ଏବଂ ପୋଲିସର ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ
ନିରନ୍ତର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଡେରାଡୁନର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ହେତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ପାଇଁ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନ, ବାଗେଶ୍ୱର, ପିଥୋରାଗଡ଼, ଚମ୍ପୱାଟ ଏବଂ ନୈନିତାଲ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବାକି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ସେପଟେ ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ ଧର୍ମପୁର ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁଲୁରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟାସ ନଦୀ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନଦୀ ଏବଂ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଯେ ଧରମପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରବଳ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବାରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଇଛି ଏବଂ ଡଜନ ଡଜନ ଦୋକାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି।
#WATCH | Uttarakhand | Tamsa river in spate and Tapkeshwar Mahadev temple inundated as heavy rainfall lashes Dehradun.
Temple priest Acharya Bipin Joshi says, “The river started flowing heavily since 5 AM, the entire temple premises were submerged… This kind of situation had… pic.twitter.com/4E6PhKBM6K
— ANI (@ANI) September 16, 2025