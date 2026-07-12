ମହାନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ: ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର, ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ମହାନଦୀରେ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ନଦୀର ବାର୍ଷିକ ବନ୍ୟା ପ୍ରବାହ ନିମ୍ନମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

By Shiv Sankar Singh

କଟକ: ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ମହାନଦୀର ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ଜଳସ୍ରୋତ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି।

ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ୨,୩୨,୩୮୪ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ୮ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଜଳସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନଦୀର ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ବିଶେଷକରି ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ତଳମୁଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ଓ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍‌କୁ ଆସୁଥିବା ଜଳରାଶି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଗକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ ମହିଳା, ଫଁ ଫଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି…

ଘରକୁ ଫେରୁଛି ୧୫ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ…

ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀବନ୍ଧ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଳସ୍ତର କମିବା ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ନଦୀକୁ ନ ଯିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ ମହିଳା, ଫଁ ଫଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି…

ଘରକୁ ଫେରୁଛି ୧୫ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ…

ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସୌରଭ…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ…

1 of 29,809