Flying Car: ପ୍ରଥମଥର କମାଲ ଦେଖାଇଲା ଉଡ଼ନ୍ତା କାର, ଦାମ୍ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍

ପ୍ରଥମଥର ଉଡ଼ାଣ କରିଛି ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍ । ଯାହା ଦେଖି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । କାର୍ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତା’ଠାରୁ ଏହାର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ । ଆଲେଫ୍ ଏରୋନଟିକ୍ସର ୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉକ୍ତ କାର୍ ସାଧାରଣ ଯାନ ପରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବ । ମାତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ହେଲେ ଏହା ଉଡ଼ି କି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ । ଯାହା ଅତି ସହଜ ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏଥିରେ ବନେଟରେ ପ୍ରୋପେଲର ଏବଂ ବୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଆମେରିକା-ଭିତ୍ତିକ ଅଟୋମେକର ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ଯାନର ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଏକ ସାଇ-ଫାଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ବାହାରିଥିବା ପରି ମନେହୁଏ।

ପ୍ରୋପେଲର ବ୍ଲେଡଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏକ ନେଟ୍ ସ୍ତର ସହିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରଚାଳନ ବ୍ୟବହାର କରି, କାରଟି ଭୂମି ଉପରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ​​ଯାହା ଆଲେଫ୍ ମଡେଲ୍ ଜିରୋର ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରାଲାଇଟ୍ ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା।

୧୯୦୩ର ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ କିଟି ହକ୍ ଭିଡିଓ ସହିତ ସଫଳତାର ତୁଳନା କରି, ଆଲେଫ୍‌ର ସିଇଓ ଜିମ୍ ଡୁଖୋଭନି କହିଛନ୍ତି: “ଏହି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଏକ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ସହର ପରିବେଶରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।”

କାରଟି ଉଡ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯାନ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଉଦ୍ୟମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ କି ନାହିଁ।

ALEF’S FLYING CAR MOVES CLOSER TO REALITY WITH SUCCESSFUL TESTS

California-based startup Alef Aeronautics is pushing ahead with its Model A flying car, aiming for production by early 2026.

The vehicle, which can drive like a car and take off vertically, is undergoing flight… pic.twitter.com/laQQi7Y9xu

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 22, 2025