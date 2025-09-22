ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ନେକେଡ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କ’ଣ, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ଏହା ଅଧିକ ପସନ୍ଦ,ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ?
ନେକେଡ୍ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଶୁଣି ଆପଣ କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ଟ୍ରାଭେଲିଂର ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଯାହାକୁ ନେକେଡ୍ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ନେକେଡ୍ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଶୁଣି ଆପଣ କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ନଗ୍ନ ଯାତ୍ରା କି। ନାଁ ଏହା ନୁୁହେଁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନେକେଡ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କ’ଣ?
ବାସ୍ତବରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପାଇଁ ଚାଜ ବଢ଼ାଇଦେଇଛି। ବ୍ୟାଗର ଓଜନ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଟଙ୍କା ସେତିକି ହିଁ ବଢ଼ିବ। ଯାହା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ନେଗେଡ୍ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣେଇଛନ୍ତି।
ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ନେକେଡ୍ର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଯାତ୍ରୀ ବିନା ପୋଷାକରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଲକୁଲ ଓଲଟା। ଯାତ୍ରୀ ଅଧିକ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଏୟାରଲାଇନର ଏଷ୍ଟ୍ରା ଚାର୍ଜରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ।
ଡେଲି ମେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଧାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜେନେରେସନ୍ Z ଏବଂ ମିଲେନିୟଲ୍ସକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଯାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଏବଂ ୱାଲେଟ୍ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ପୋଷାକର ସ୍ତର ତଳେ କିମ୍ବା ଡାକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବାକି ଜିନିଷ ଅର୍ଡର କରନ୍ତି।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଘରୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଅର୍ଡର କରନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଉଡ଼ାଣରେ ଭାରୀ ବ୍ୟାଗ୍ ବହନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା। ସର୍ଭେରେ, 48 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରନ୍ତି।
ଏହି ଧାରା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ତରର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଉଡ଼ାଣ ନଗ୍ନ ଧାରା ବ୍ୟବହାର କରି $600 ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ୟାୟ। ସେ ଅନେକ ସ୍ତର ପିନ୍ଧି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି।