ପ୍ଲେନରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଦ ନେଇ ପାରିବେ କି, କଣ ରହିଛି ନିୟମ; କେତେ ବୋତଲ ମଦ ନେଇ କରି ପାରିବେ ଯାତ୍ରା ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ …

ଘରୋଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବହନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କେତେକ ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ନିଜସ୍ୱ ଯାନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ସମୟରେ ଘରୋଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି?

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିମାନରେ ମଦ ବହନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋର ନିୟମ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନରେ କେତେ ବୋତଲ ମଦ ବହନ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା…

ପ୍ରଥମେ, ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଘରୋଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରାରେ ମଦ ବହନ କରିବା ନେଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କଠୋର ନିୟମ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ।

ଘରୋଇ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ପରିମାଣର ମଦ ନେଇପାରିବେ: ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିମାନରେ ମଦ୍ୟପାନ ଆଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗେଜରେ ପାଞ୍ଚ ଲିଟର (ପ୍ରାୟ ୧.୩ ଗ୍ୟାଲନ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ୍ୟପାନ ନେଇପାରିବେ। ତଥାପି, ମଦ୍ୟପାନ ପରିମାଣ ବିଚାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ପ୍ରକୃତରେ, ମଦ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଆଲକୋହଲରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ ପରିମାଣ୨୪ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋତଲର ପରିମାଣ ଉପରେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ବ୍ୟାଗେଜ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟକ ବୋତଲ ବହନ କରିପାରିବେ।

ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୋଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରାରେ ମଦ ବହନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି , ତେବେ ଏହାର ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ …
-ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମଦ ଏହାର ମୂଳ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
-ଲିକେଜ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବୋତଲକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବିମାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନ ନେଇପାରିବେ।

