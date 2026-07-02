ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍‌ରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି: ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ହେବ ୮-ଲେନ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ମେଗା ରୋଡ୍‌, ନିର୍ମାଣ ହେବ ୫ଟି ବଡ଼ ଫ୍ଲାଇଓଭର

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ୯୪୯ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ୫୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହାର କାମ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ମିଳିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରୂପରେଖ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରୁ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯.୫ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ‘ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା’ ଏବେ ୮-ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାସ୍ତା ହେବ। ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ କୋରିଡର ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ସହଜ ହେବ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ୯୪୯ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ୫୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହି କାମର ଟେଣ୍ଡର ମିଳିଛି।

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଜୟଦେବ ବିହାର, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଛକ, ଦାମନା, କିଟ୍ (KIIT) ଛକ ଏବଂ କଲାରାହାଙ୍ଗଠାରେ ନୂଆ ଫ୍ଲାଇଓଭର (ଓଭରବ୍ରିଜ୍) ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାର୍କିଂ, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ। ଏହି ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ବାରଙ୍ଗ ଓ କଟକ ଯିବା ସମୟ ବହୁତ କମିଯିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସାରା କାମକୁ ଆସନ୍ତା ୨ ବର୍ଷ (୨୪ ମାସ) ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

“ISRO ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବମ୍ ପକାଇ…

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ…

ବିନା ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଚୁଟକିରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ସିଲିଂ…

୧୦ ବର୍ଷ ହେଲା ପେଟରେ ପଥର ଧରି ଅଭିନୟ…

1 of 29,701