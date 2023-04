ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା, ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ପରାମର୍ଷ

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିବେଶ କରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଯାହା ବଦଳି ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ମଣିଷର ଲୋଭ। ଲୋକମାନେ ପୁର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲୋଭ କାରଣରୁ ନିଜର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଏତେ ଗମ୍ଭିର ହେଲାଣି ଯେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏକ ପରାମର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି।

କର୍ଣ୍ଣାଟକର ତୁମାକୁରୁରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରବିବାର ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆର୍ଥିକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଉପରେ ନିଜର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କାହାର ପରାମର୍ଶକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ । ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ।

If there are 3-4 people giving us objective advice, there are 7 others out of 10 who're probably driven by some other considerations. There're many ponzi apps on which we're working with concerned ministry & RBI & clamping down on them like never before.

