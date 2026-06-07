ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ପାଲଟୁଛି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ! ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, WHO ଜାରି କଲା ରିପୋର୍ଟ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହି ବିପଦର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି।
Food Safety : ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ର ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୂଷିତ ଏବଂ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହି ବିପଦର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କଠାରେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଡ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଗୁଣ ଅଧିକ। ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଶିଶୁଙ୍କ ଅଂଶ ମାତ୍ର ୯ ପ୍ରତିଶତ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟଜନିତ ରୋଗର ପ୍ରାୟ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ମାମଲା ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ।
ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବିପଦ କାହିଁକି?
WHO ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ ଏବଂ ପରଜୀବୀ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଅନେକ ରୋଗ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ସହ ଜଡିତ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ପ୍ରାଣଘାତୀ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ଘଟାଇଥାଏ।
୨୦୨୧ରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ହେଲେ ଅସୁସ୍ଥ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୮୬.୬ କୋଟି ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ରୋଗରୁ ଅନେକାଂଶକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ମିଳେ, ତେବେ ଏହି ବିପଦକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମ କରାଯାଇପାରିବ।
ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ
ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟର ଅର୍ଥ କେବଳ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିମ୍ବା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ, କିନ୍ତୁ WHO ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ସୀସା ଏବଂ ମିଥାଇଲ-ମରକ୍ୟୁରୀ ଭଳି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପିଲାଙ୍କ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏହା ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶ, ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ରହିପାରେ।
ଖାଦ୍ୟଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିପରି ସବୁଠାରୁ ବଡ କାରଣ?
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟଜନିତ ରୋଗର ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ ଏବଂ ପରଜୀବୀ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ଦାୟୀ। ୨୦୨୧ରେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୭୩ ପ୍ରତିଶତ ରାସାୟନିକ ବିପଦ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଜୈବ ଆର୍ସେନିକ ଏବଂ ସୀସା ସବୁଠାରୁ ବଡ କାରଣ ଥିଲା। ଏହି ଉଭୟ ଉପାଦାନ ହୃଦରୋଗ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଏବଂ କର୍କଟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢାଇଥାଏ। WHO ଅନୁଯାୟୀ, ଖାଦ୍ୟଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲା ଅଜୈବ ଆର୍ସେନିକ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ୩୧ ପ୍ରତିଶତ ମୃତ୍ୟୁ ସୀସା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା।
WHO କ’ଣ କହିଲା?
WHO କହିଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ନୂତନ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏହା ମଣିଷ ଏବଂ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କେତେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅସମାନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦିଓ ୨୦୦୦ ମସିହା ପରଠାରୁ ଖାଦ୍ୟଜନିତ ରୋଗର ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି, ତଥାପି ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବେ ବି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଖାଦ୍ୟଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଖରାପ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। WHO ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଲୋକେ କାମ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେବାରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରାୟ ୩୧୦ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତି (Productivity loss) ସହିବାକୁ ପଡିଛି।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆହୁରି ବଢିପାରେ
WHO କହିଛି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ ପ୍ରତି ବଢୁଥିବା ‘ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ’ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିପାରେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ୨୦୦୦ ରୁ ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟରେ ୧୯୪ ଟି ଦେଶରେ ୪୨ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିପଦ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ, ପରଜୀବୀ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଦୂଷକଗୁଡିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଉନ୍ନତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶଗୁଡିକ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ।