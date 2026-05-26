ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ ନଥିଲା, ଖରାଦିନେ ଖାଇବା କିପରି ସତେଜ ରହୁଥିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦେଶୀ ତରିକା
ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଖରାଦିନେ ଖାଇବାକୁ କିପରି ସତେଜ ରଖୁଥିଲେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ସମୟରେ ଯଦି ଘରେ ଥିବା ଏକ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କ୍ଷୀର, ପନିପରିବା ଏବଂ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ।
ଫ୍ରିଜ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜେଜେବାପା ଏବଂ ଜେଜେମାଆ ସେମାନଙ୍କ ଯୁଗରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କିପରି ଖାଦ୍ୟକୁ ସତେଜ ରଖୁଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଭଳି ଉପକରଣ ନଥିଲା? ପ୍ରକୃତରେ ଅତୀତର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପାଗକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିଥିଲା।
ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଗାଁ ଏବଂ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଶସ୍ତା, ସରଳ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରାଚୀନମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ସତେଜ ରଖୁଥିଲେ।
୧. ମାଟି ପାତ୍ର – ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମାଟି ପାତ୍ର ଏବଂ କଳସୀ କେବଳ ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।
ମାଟିର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୀତଳତା ଗୁଣ ଅଛି; ପାତ୍ରର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରୁ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ସହିତ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଏ।
ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ମାଟି ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର, ଦହି, ବଟର ମିଲ୍କ ଏବଂ ରନ୍ଧା ଭାତ ଭଳି ଜିନିଷ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଏହି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଓଦା କପଡାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ରହିବ।
୨. ଜିର ପାତ୍ର – ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ “ଜିର ପାତ୍ର” ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଶଳ ବହୁ ଦିନ ଧରି ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟ ମାଟି ପାତ୍ର ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଓଦା ବାଲିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ। ତା’ପରେ ଏକ ଓଦା କପଡା ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ।
ପାଣି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ସହିତ ଏହା ପାତ୍ର ଭିତରେ ଏକ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ତାଜା ରଖିଥାଏ। ଭାରତର ଅନେକ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଗରମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
୩ – ପ୍ରବାହିତ ଜଳର ବ୍ୟବହାର – ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭଳି ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଝରଣା ଏବଂ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଟୋକେଇଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ନିକଟରେ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଉପରେ ଝୁଲି ରହୁଥିଲା। ପାଣିର ଥଣ୍ଡାତା ଖାଦ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରୋକିଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିରନ୍ତର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତରକୁ କମ୍ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅନେକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଡିଆ ଗ୍ରାମରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ।
୪ – ଲୁଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ – ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସଂରକ୍ଷଣର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ ପନିପରିବାରେ ଲୁଣ ଲଗାଇ ଖରାରେ ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡି ଦେଉଥିଲେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ବାହାର କରିଦେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଖାଦ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ବ ଆଚାର, ଶୁଖିଲା ମାଛ, ପାମ୍ପଡ଼ ଏବଂ ବଡ଼ି ଭଳି ଜିନିଷ ଏହି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଯଦି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖଣ୍ଡକୁ ଲୁଣ ଦେଇ ଶୁଖାଯାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ।
୫. ଭୂତଳ ସଂରକ୍ଷଣ – କାଶ୍ମୀର, ନେପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଲୋକମାନେ ମାଟିରେ ଗାତ ଖୋଳି ପନିପରିବା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ।
ଯେହେତୁ ପୃଷ୍ଠ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଆଳୁ, ପିଆଜ ଏବଂ ଗାଜର ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହୁଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ, କିଛି ଗାଁରେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଛୋଟ ସଂରକ୍ଷଣ ଗାତ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି।
୬. ପାଉଁଶ ଏବଂ କୁଟା – ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଲୋକମାନେ ଅଦା, ହଳଦୀ, ରସୁଣ ଏବଂ ମିଠା ଆଳୁ ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖିଲା ପାଉଁଶ କିମ୍ବା କୁଟାରେ ପୋତି ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ।
ପାଉଁଶ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ କରିବ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପନିପରିବା ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସତେଜ ରହୁଥିଲା।
୭. ଫରମେଟେସନ – ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ପନିପରିବାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଫରମେଟେସନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ଏଥିରେ ପନିପରିବାକୁ ଲୁଣ ଏବଂ ମସଲା ସହିତ ସିଲ୍ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଫରମେଟେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି।