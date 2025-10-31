ନିଦ ଉଡେଇ ଦେବ କାଙ୍ଗାଳ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ଦର, ହଜମୋଲା ଦର ଶୁଣି କାନ୍ଦିବେ, ଝଣ୍ଡୁ ବାମ୍ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ
ହଜମୋଲା ଦର ଶୁଣି କାନ୍ଦିବେ, ଝଣ୍ଡୁ ବାମ୍ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ନାମ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମନରେ ଆସେ ତାହା ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ବେକାରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ବି ଆଜି ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ । ମହଙ୍ଗାମାଡ ଏଠି ଆକାଶ ଛୁଇଁଛି । ସବୁବେଳେ ତ ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ମହଙ୍ଗା ଦରକୁ ନେଇ ଖବର ଶୁଣିଥିବେ । କିନ୍ତୁ କେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତୀୟ ଜିନିଷର ଦର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ସେଠାରେ କେତେ ?
ଆକାଶଛୁଆଁ ଦର: ପାକିସ୍ତାନରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ: ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଜଡିତ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ କାଙ୍ଗାଳ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଦୋକାନରେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦର ଦର ପଚାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଦର ଜାଣି ସେ ନିଜେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।
ହଜମୋଲାର ଦର: ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦର ଦର ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଆପଣ କଣ ଯେ କେହି ବି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଭାରତରେ ୧ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ହଜମୋଲାର ଦର ପାକିସ୍ତାନରେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା । ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଝଣ୍ଡୁ ବାମ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଲେ ତା’ର ବି ଦର ସମାନ । ଅର୍ଥାତ୍ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ।