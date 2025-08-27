ଶସ୍ତା ଶସ୍ତା ଶସ୍ତା…ଖାଦ୍ୟଠୁ ପୋଷାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ହେବ ଶସ୍ତା; ଦିୱାଲି ଉପହାର ଦେବେ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ କଣ ସବୁ ରହିଛି…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଖାଦ୍ୟଠୁ ନେଇ ପୋଷାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ସବୁ ହେବ ଶସ୍ତା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିୱାଲି ଉପହାର ଦେବେ ସରକାର । ଚତେବେ ଖୁବ ଶିଘ୍ର GST ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। GST ହାର ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷାକ ଏବଂ ଘର ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜିଏସଟି ପରିଷଦର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
GST ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି
ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ GST ହାର ହ୍ରାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। GSTର ଚାରୋଟି ସ୍ଲାବ୍ ୫%, ୧୨%, ୧୮% ଏବଂ ୨୮%କୁ ହ୍ରାସ କରି କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୫% ଏବଂ ୧୮% କରାଯିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଶସ୍ତା କରିବ।
କଣ ଶସ୍ତା ହେବ?
GST ପରିଷଦ ବୈଠକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩-୪ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। GST ହାର ହ୍ରାସ ପରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହେବ ତାହା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ପୋଷାକକୁ ୫% GST ହାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ GST ସ୍ଲାବକୁ ମଧ୍ୟ ୨୮% ରୁ ୧୮%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେଲୁନ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ୫% ସ୍ଲାବରେ ଅଣାଯାଇପାରେ।
ତଥାପି, ମିଡ୍ ଏବଂ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ସେଲୁନ ଉପରେ ୧୮% GST ଲାଗୁ କରାଯାଏ। ସେହିପରି, ଟର୍ମ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଉପରେ GST ଜିରୋ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଶସ୍ତା ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା କିଣିବା ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବୀମା କିଣିପାରିବେ।
ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର…
ସେହିପରି, ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ GST ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କିଣିବା ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଛୋଟ କାର ଉପରେ GST ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ କାର ଉପରେ ୧୮% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଉପରେ ୪୦% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ। ଅଧିକାଂଶ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ୫% ସ୍ଲାବରେ ଆସିବ।
ସେହିପରି, ମଦ, ସିଗାରେଟ୍ ଉପରେ ୪୦% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ।