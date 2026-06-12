ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ
ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଆମେ ଥାଳିରେ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ସେଥିପ୍ରତି ବହୁତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ ବରଂ ବହୁତ ପୁଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଆମେ ଥାଳିରେ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ସେଥିପ୍ରତି ବହୁତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ ବରଂ ବହୁତ ପୁଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ (ଭୂତାଣୁ) କିମ୍ବା ପରଜୀବୀ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଉଭୟ ମା’ ଏବଂ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ନଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଏକ ତାଲିକା ତଳେ ଦିଆଗଲା।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ:
-
କଞ୍ଚା କିମ୍ବା ଅଧା ସିଝା ମାଂସ: ଏଥିରେ କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ପରଜୀବୀ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ।
-
କଞ୍ଚା ମାଛ ଏବଂ ଶାମୁକା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ (Shellfish): କଞ୍ଚା ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ।
-
ଅଧିକ ପାରଦ (Mercury) ଥିବା ମାଛ: ଯେପରିକି ସାର୍କ, ସ୍ୱାର୍ଡଫିଶ୍ (ଶାଗୁଆଲ ମାଛ) ଏବଂ କିଙ୍ଗ ମାକେରେଲ୍ ଆଦି ମାଛ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
-
ଅଣ-ପାଶ୍ଚରୀକୃତ କ୍ଷୀର ଏବଂ ନରମ ପନିର (Soft Cheese): ବିନା ଫୁଟାଯାଇଥିବା କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିଜ୍ରେ କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁ ଥାଇପାରନ୍ତି।
-
କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା: ଘରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା କେତେକ ସସ୍, ମାୟୋନିଜ୍ ଏବଂ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ (Dessert) ରେ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସାଲମୋନେଲା ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
-
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇଥିବା ମାଂସ (Processed Meat): ଯେପରିକି ସସେଜ୍ କିମ୍ବା କୋଲ୍ଡ କଟ୍ସ—ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାଇ ବା ଗରମ କରି ନଖାଇଲେ ଏହା ବିପଦଜନକ ହୋଇଥାଏ।
-
ଅଧୋଆ କଞ୍ଚା ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା: ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରାଯାଇନଥିବା ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାରାତ୍ମକ ଜୀବାଣୁ ଥାଇପାରନ୍ତି।
-
ମଦ୍ୟପାନ (Alcohol): ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ।
ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ (ଟଟ୍କା) ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ସିଝା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ସଫା ଭାବେ ଧୁଆଯାଇଥିବା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଆହାର ତଥା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ (ଖାଦ୍ୟପ୍ରାଣ) ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଏହି ସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବ।