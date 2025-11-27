ଅଣ୍ଡା ଠାରୁ କଦଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ.. ଭୁଲରେ ବି ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁନି ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ, ଭୋଗିବେ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା…
Food in Fridge: କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଯାହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପାୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତତା, ହଜମ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଗଲେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେ।
କ୍ଷୀର: ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରିଜରେ କ୍ଷୀର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କ୍ଷୀରର ଗୁଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ କାମ କରେ। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ, ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଭଲ।
ରସୁଣ: ରସୁଣ ରଖିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ଟୋକେଇରେ ରଖିବା । କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରହିଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ପୁଷ୍ଟିକର ଗୁଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
କାକୁଡ: ସାଲାଡରେ ଆମେ କାକୁଡି ବହୁତ ଖାଇଥାଉ, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଶୀତ ଋତୁରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ କୋଠରୀର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
ଟମାଟୋ: ସେହିପରି, ଶୀତ ଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଟମାଟୋକୁ କୋଠରୀର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ।
ଅଣ୍ଡା: ଏହାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ଏହାର କେଶର ଶୁଖି ଯାଇପାରେ । ଏହାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଂଟସ କମିଯାଇଥାଏ । ଏଣୁ ଏହା ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ।
ବ୍ରେଡ୍: ଫ୍ରିଜର ଥଣ୍ଡା ତାପମାନରେ ବ୍ରେଡ ନଷ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏହାର ଡିହାଇଡ୍ରେଶନର ପ୍ରୋସେସ ବଢିଯାଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରେଡ ଶୁଖିଯାଏ । ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ।
ମହୁ: ଫ୍ରିଜରେ ଏହାକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବହଳିଆ ହୋଇଯାଏ । ଏଣୁ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜର ବାହାରେ ରଖିବା ଭଲ । ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର କ୍ରିଷ୍ଟଲ ଭଳି ହୋଇଯାଏ ।