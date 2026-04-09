ନା ଗୁଳି ନା ବାରୁଦ… କେବଳ ହ୍ୱିସ୍କିରେ ୩୮ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏହି ୨ ଦେଶ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଅଜବ ଯୁଦ୍ଧ
ବିନା କୌଣସି ଆକ୍ରମଣରେ ହୋଇଥିଲା ହ୍ୱିସ୍କି ଯୁଦ୍ଧ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଲଟିଛି, ସେତେବେଳେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଉଭା ହୁଏ ଯାହା ଏକ ପ୍ରହସନଠାରୁ କମ୍ ମନେହୁଏ ନାହିଁ।
ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ବିନା ଲଢ଼ିଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପୂରା ୩୮ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ନଥିଲା ବରଂ ହ୍ୱିସ୍କି ବୋତଲ ଥିଲା।
ହାନ୍ସ ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ କାନାଡା ଏବଂ ଡେନମାର୍କ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଜାହିର କରିଥିଲେ, ତାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ମନୋରମ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।
କାନାଡା ଏବଂ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବରଫାବୃତ ଜଳରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ‘ହାନ୍ସ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ’ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ। ଏହି ମାତ୍ର ୧,୨୦୦ ବର୍ଗ ମିଟର ପଥର ଗଠନ ଗୁରୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛି କାରଣ ଏହା କାନାଡାର ଏଲେସମେର ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଡେନମାର୍କ ଅଧିକାରକ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଦୂରତା (୧୮ କିଲୋମିଟର) ରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଦେଶର ଏହା ଉପରେ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନଗତ ଆଧାର ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଦୁଇଟି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କିନ୍ତୁ ମଜାଦାର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ଟଣାଓଟରା ତୀବ୍ର ହେବା ସହିତ, ୧୯୭୩ ମସିହାରେ କାନାଡା ଏବଂ ଡେନମାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱୀପର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ହାନ୍ସ ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ କିଏ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରଖିବ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ବିଷୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ, ଏକମତ ହୋଇ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେହି ଏହାକୁ ଦାବି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଶାନ୍ତି ଆଣିଥିଲା, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ବାକି ଥିଲା।
ଏହି ଅନନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆରମ୍ଭ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କାନାଡିଆନ୍ ସୈନିକମାନେ ହାନ୍ସ ଦ୍ୱୀପ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ।
ହେଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ପତାକା ଛାଡି ନଥିଲେ ସେମାନେ କାନାଡିଆନ୍ ହ୍ୱିସ୍କିର ଏକ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର କୂଟନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଯାହା ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କାନାଡାର।
ଯଦିଓ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନଥିଲା, ଏହା ଡେନମାର୍କକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହିଠାରୁ ‘ହ୍ୱିସ୍କି ଯୁଦ୍ଧ’ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଯାହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବ୍ୟାପିଥିଲା।
ଡେନମାର୍କ କାନାଡାର ହ୍ୱିସ୍କି-ଥିମ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲା: ଡେନମାର୍କର ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ କାନାଡିୟ ପତାକାକୁ ହଟାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତା’ ସ୍ଥାନରେ ଡେନମାର୍କ ପତାକା ଲଗାଇଲେ। କାନାଡିୟ ହ୍ୱିସ୍କି ବଦଳରେ, ସେମାନେ ‘ଡେନିଶ ସ୍ନାପ୍ସ’ (ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡେନିଶ ମଦ) ର ଏକ ବୋତଲ ଛାଡିଗଲେ।
ସେମାନେ ଏକ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଗଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, “ଡେନିଶ ଦ୍ୱୀପକୁ ସ୍ୱାଗତ।” ଏହି ଚକ୍ର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଏକ ଦଳ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମଦ ପିଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଏକ ବୋତଲ ଛାଡି ଯାଉଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ହୁଏତ ଏପରି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ଯାହା ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବ, ଗୋଟିଏ ବି ଗୁଳି ନ ଫୁଟି। କାନାଡା ଏବଂ ଡେନମାର୍କର ସୈନିକମାନେ ବାରମ୍ବାର ହାନ୍ସ ଦ୍ୱୀପକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ପରସ୍ପରର ପତାକା ବଦଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ମଦ ବୋତଲ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ହ୍ୱିସ୍କି ଯୁଦ୍ଧ’ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଗଲା ଯେ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ହିଂସା, ଘୃଣା କିମ୍ବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ବିନା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଦାବିକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ।
୨୦୦୫ ସୁଦ୍ଧା, ଉଭୟ ଦେଶ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହି ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପର ସମସ୍ୟା ଏବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ। କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନାର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଉଭୟ ଦେଶ ନାଟୋର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା; ତେଣୁ, ସେମାନେ ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବୈଠକ ପରେ, ଏକ ସୂତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଥିଲା ଏବଂ ଫଳରେ କୌଣସି ପକ୍ଷର ପରାଜୟ ହୋଇନଥିଲା।
ଶେଷରେ, ଜୁନ୍ ୨୦୨୨ ରେ ସେହି ଐତିହାସିକ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ୩୮ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସଂଘର୍ଷର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। କାନାଡାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମେଲାନି ଜୋଲି ଏବଂ ଡେନମାର୍କର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜେପେ କୋଫୋଡ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।
ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ହାନ୍ସ ଦ୍ୱୀପକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡେନମାର୍କ ଦ୍ୱୀପର ଅଧା ଭାଗ ପାଇଲା ଏବଂ କାନାଡା ଅନ୍ୟ ଅଧା ପାଇଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସହିତ, ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥଳ ସୀମା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ନଥିଲା ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।