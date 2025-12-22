ଧୁରନ୍ଧର ହିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ନିଉ ଲୁକରେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରଣବୀର, ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ…
ଡନ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ କିର୍ତ୍ତୀ ଓ ରଣବୀର...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଧୁରନ୍ଧର ଫିଲ୍ମ ସହିତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ ମଚାଉଥିବା ରଣବୀର ସିଂହ ଏବେ ଡନ୍ 3 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ଡନ୍-3ରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ପରେ, “ଡନ୍ 3” ଶେଷରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫରହାନ୍ ଅଖତର ଅଗଷ୍ଟ 2023 ରେ ଫିଲ୍ମଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପରେ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କୁ ନୂତନ ଡନ୍ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫରହାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ବିକ୍ରାନ୍ତ ମେସିଙ୍କ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରୁ ବାହାରିଯିବାର ରିପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଫିଲ୍ମଟି ବାତିଲ ହେବାର ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିଲା।
ତଥାପି, ପ୍ରଯୋଜକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ “ଡନ୍ 3” ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ରଣବୀର ଆକ୍ସନ୍ ସିନ ପାଇଁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ସେ ଧୁରନ୍ଧର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ରଣବୀର ଫିଲ୍ମରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ସମୟସୂଚୀର ସୁଟିଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏଣୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ମାତ୍ର ଏହାର ଆକ୍ସନ ଲୋକଙ୍କ ମନକିଣିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ଯେ ରଣବୀର ଆକ୍ସନ ସିନରେ ନଜର ଆସିବେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ କ୍ରିତି ସନସ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ସିନରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
କ୍ରିତି ସାନନ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ସିନରେ ନଜର ଆସିବେ:
କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କର ଏକ ହିଟ ଫିଲ୍ମ ନିକଟରେ “ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ” ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ସେ “ଡନ୍ 3” ରେ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନଜର ଆସିବେ।
ସେ ଏଥିରେ ଆକ୍ସନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ପୂର୍ବ “ଡନ୍” ଫିଲ୍ମରେ ରୋମା ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସିଡ୍ୟୁଲର କିଛି ଅଂଶ ଜେଦ୍ଦାରେ ସୁଟିଂ କରାଯିବ।
ଅନ୍ଯପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଏବେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛି। ଗୋଟିଏରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଯ ଗୋଟିଏରେ ପ୍ରତାରଣାକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଉଭୟଙ୍କର ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧମାଲ ମଚାଇ ପାରୁଛି ନା ନାଇଁ।