ପୁରୁଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହେ ସ୍ପର୍ମ, କ’ଣ ସେଥିରୁ ବି ମା’ ହୋଇପାରିବେ ମହିଳା
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେହରୁ ସ୍ପର୍ମ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ କି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଣୁ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରିବ କି? ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବେ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତିକି ଜଟିଳ, ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମଧ୍ୟ।
ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ଶରୀରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ; କିନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା, ଆଇନଗତ ଏବଂ ନୈତିକ ବିଚାର ସାମିଲ ଅଛି।
ଶୁକ୍ରାଣୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ କି:
IVF ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ମରଣୋତ୍ତର ଶୁକ୍ରାଣୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବାହାର କରାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଆଧୁନିକ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସହାୟତାରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି; ହେଲେ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ।
ଶୁକ୍ରାଣୁ କେତେ ସମୟ ବଞ୍ଚି ରହେ:
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ।
କିନ୍ତୁ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ୩୬ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରାଣୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ; ହେଲେ, ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଏ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ କୋର୍ଟର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟା ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।
ଶୁକ୍ରାଣୁର ଚିକିତ୍ସା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇବା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ଆଇନଗତ ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଥାଏ; ଅନେକ ଦେଶରେ ଯେପରିକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନ ନାହିଁ।
ଯଦି ମୃତ ପୁରୁଷ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି:
‘ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଗାଇନାକୋଲୋଜି’ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ IVF କ୍ଲିନିକ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା; ଅଧିକାଂଶ ଡାକ୍ତର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍ଗଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଦମ୍ପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ।
ପୁରୁଷମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପିତା ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ଏପରି ପିଲାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।